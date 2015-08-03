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لافروف: الغارات الأمريكية على الحكومة السورية ستضر جهود مكافحة الإرهاب

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لافروف: الغارات الأمريكية على الحكومة السورية ستضر جهود مكافحة الإرهاب لافروف: الغارات الأمريكية على الحكومة السورية ستضر جهود مكافحة الإرهاب
قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين أن أى ضربات عسكرية أمريكية فى سوريا تستهدف جيشها ستعقد جهود محاربة الإرهاب هناك.

وقال مسئولون أمريكيون أمس أن الولايات المتحدة قررت السماح بضربات جوية للدفاع عن المعارضين السوريين الذين دربهم الجيش الأمريكى فى مواجهة أى مهاجمين حتى فى حال كون الجهات المعادية من القوات الموالية للرئيس السوى بشار الأسد.

وقال لافروف فى مؤتمر صحفى خلال زيارته لقطر أن تسوية الحرب فى سوريا بحاجة إلى حوار بين كل الأطراف ولكنه أضاف أن تنظيم داعش هو الخطر الرئيسى فى سوريا والعراق وهذا هو السبب الذى يجعل موسكو تساند حكومتى البلدين.

من جهته اعلن البيت الابيض الاثنين أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ "خطوات إضافية للدفاع فى سوريا عن القوات المعارضة التى دربتها.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست فى مؤتمر صحفى أن على النظام السورى "ألا يتدخل" فى العمليات التى تقوم بها القوات المعارضة التى دربتها الولايات المتحدة، وإلا فان "خطوات إضافية قد تتخذ للدفاع عنها، فى تهديد مبطن بإمكان اللجوء إلى الضربات الجوية ضد قوات النظام السورى.
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مصر 365

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