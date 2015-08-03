10 تسريحات سهلة التطبيق من دون مرآة

تؤثّر تسريحة الشعرعلى الشكل بأكمله. والروتين في اعتماد الشكل عينه، يُشعر المرأة بالملل. إذا كنت تحبّين تغيير تسريحتك من وقت إلى آخر، ولا تجدين الوقت الكافي للذهاب إلى مصفّف الشعر يوميّا،ً إليك، بالصور، تسريحات سريعة وسهلة التنفيذ، يمكنك تطبيقها حتى من دون مرآة. تابعي الصور، واختاري الشكل الذي يناسب طول شعرك، لتتميّزي يوميّاً بتسريحة مختلفة.

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الكعكة البوهيميّة:من أسهل الرفعات التي يمكنك تطبيقها في فصل الصيف، كي لا تشعري بالحرّ وتبقى تسريحتك طبيعيّة طول اليوم. يكفي أن تضعي شريط الشعر على رأسك، من ثم لفّي خصلات الشعر حول الربطة واسحبي عدداً قليلاً منها حول وجهك.



الضفيرة الجانبيّة:اذا كنت تحبّين الإطلالة العصريّة والشبابيّة، ننصحك باعتماد هذه التسريحة في يوميّاتك. يمكنك اختيار نوع الضفيرة الذي تجدينه سهل التنفيذ، ولا تتردّدي في سحب الضفيرة لجعلها أكثر ضخامة.



ربطة ذيل الحصان الجانبيّة: لا تحبّين الشعر المنسدل؟ وفي الوقت عينه لا تتحمّلين الرفعة المرتفعة؟ إنّها التسريحة المثاليّة التي تمنحك إطلالة مميّزة في ثوانٍ، إذ يكفي أن تربطي الشعر بشكل فضفاض على الجانب الأجمل من وجهك، ثم لفّي خصلة من الشعر حول الربطة.



الضفيرة المبعثرة الطبيعيّة:تعتبر الطبيعيّة العنوان الجديد لآخر صيحات الجمال. لذلك لا داعي للقلق، إن لم تجيدي تطبيق الضفيرة بشكل مثالي، أو تبدّل شكلها خلال النهار، ذلك أنّ موضة الشعر تتّجه نحو الطبيعيّة. إليك هذا التصميم السريع للضفيرة الطبيعيّة.



الرفعة المضفرة الجانبيّة:هذه الضفيرة توحي بأنّها صعبة، إلا أنّها تعتبر من أسهل التسريحات، إذا كنت تجيدين تشكيل الضفيرة. يمكنك تسريح شعرك بشكل ضفيرة جانبيّة، ومن ثمّ لفّها بالدبابيس بشكل كعكة. تعتبر هذه التسريحة رومانسيّة، وتناسب الشعر المجعّد.



التسريحة الجانبيّة:إذا كنت تحبّين الشعر المموّج، وتريدين الحصول على هذه التسريحة، ننصحك ،بعد الاستحمام، بأن تسرّحي شعرك بشكل ضفائر، ومن ثم فكّه في اليوم التالي. وبعد أن تحصلي على تموّجات عريضة، اجمعي شعرك جانباً بالدبابيس.



الرفعة على شكل موزة:هذه التسريحة تناسب فقط المرأة التي تستطيع تحمّل كميّة كبيرة من الدبابيس على شعرها، إذ تحتاج لتثبيت قوي.



أما بالنسبة للشعر القصير



رفع الشعر من الوسط:هذه التسريحة تناسب الشعر القصير المربّع، مثل تسريحة Marion Cotillard.



الإطلالة الرطبة:إنّها آخر صيحات الجمال لهذا العام، إذ يكفي أن تستخدمي كريم الشمع أو الجيل لطلي الشعر بها جانباً، أو إلى الوراء.

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