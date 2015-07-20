هانى المسيرى يقرر قطع المرافق عن المبانى المخالفة بالإسكندرية

أصدر الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، قراراً رقم 1032 لسنة 2015 بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص والقواعد والشروط والضوابط المنصوص عليها وقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية .

وأكد المسيرى أنه لأول مرة خلال فترة إجازة العيد لم يتم هدم قصور أو فيلات أو مبان أثرية، كما كان يحدث سابقا، وذلك بفضل تشكيل غرفة عمليات برئاسة رؤساء الأحياء والمساعدين للمرور الدورى لمنع الهدم والبناء المخالف فى إجازة العيد، مشيرا إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم تنفيذ إزالة أدوار مخالفة لعقارات صادر لها نحو 240 قرار إزالة، وساعد على ذلك المعدات الحديثة التى تستخدم فى الإزالة .