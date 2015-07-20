أوروبا تجهز لفرض عقوبات على ليبيين بسبب تعثر محادثات السلام

أبلغ دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبى رويترز اليوم الاثنين بأن الاتحاد يعد عقوبات ضد خمسة ليبيين متهمين بعرقلة اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد على الضغط على جميع الأطراف من أجل التفاوض.

وقال دبلوماسيون إن ثلاثة متشددين بارزين كانوا قد هددوا بالقيام بأعمال عنف ضد أى حكومة وحدة فى المستقبل إلى جانب قائدين عسكريين يقولان إن فصيلهما لا يمكنه الالتزام بأى اتفاق سيفرض عليهم حظر للسفر إلى الاتحاد وتجميد للأصول إذا لم يغيروا موقفهم.

ويقول الاتحاد الأوروبى إن الاتفاق الذى تسانده الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة فى الدولة المنتجة للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافى وإنه سيستخدم العقوبات فى محاولة لإرغام جميع الأطراف على التفاوض.

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