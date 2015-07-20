الحكومة اليمنية تدعو المفوض الأممى لحقوق الانسان إلى زيارة عدن

دعا عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان فى الحكومة اليمنية ـ التى تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا ـ مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الانسان الرئيس الدورى لمجلس حقوق الإنسان الى زيارة مدينة عدن للإطلاع عن كثب على واقع حقوق الانسان باليمن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال " إن الحكومة ستعمل على ترتيب الزيارة بالكامل وتسهيل كل العقبات أمام ذلك" ، مقدرا تجاوب المسئولين الدوليين الدائم مع قضايا حقوق الانسان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم أن الوزير الأصبحى أكد ، فى رسالة بعث بها الى زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الانسان الرئيس الدورى لمجلس حقوق الإنسان ، أهمية الزيارة التى سيقوم بها الوفد الأممى إلى محافظة عدن ، منوها بأنها ستعمل على وقف التدهور الخطير لحقوق الانسان ، وسيكون لها الأثر الكبير فى إحلال السلام ورفع معنويات الشعب اليمني.
وقال " إن الحكومة ستعمل على ترتيب الزيارة بالكامل وتسهيل كل العقبات أمام ذلك" ، مقدرا تجاوب المسئولين الدوليين الدائم مع قضايا حقوق الانسان.
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