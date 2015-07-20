الحكومة اليمنية تدعو المفوض الأممى لحقوق الانسان إلى زيارة عدن

دعا عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان فى الحكومة اليمنية ـ التى تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا ـ مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الانسان الرئيس الدورى لمجلس حقوق الإنسان الى زيارة مدينة عدن للإطلاع عن كثب على واقع حقوق الانسان باليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم أن الوزير الأصبحى أكد ، فى رسالة بعث بها الى زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الانسان الرئيس الدورى لمجلس حقوق الإنسان ، أهمية الزيارة التى سيقوم بها الوفد الأممى إلى محافظة عدن ، منوها بأنها ستعمل على وقف التدهور الخطير لحقوق الانسان ، وسيكون لها الأثر الكبير فى إحلال السلام ورفع معنويات الشعب اليمني.

وقال " إن الحكومة ستعمل على ترتيب الزيارة بالكامل وتسهيل كل العقبات أمام ذلك" ، مقدرا تجاوب المسئولين الدوليين الدائم مع قضايا حقوق الانسان.

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