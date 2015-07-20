أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تنتهى من مناظرة جثة شقيقة خالد أبو النجا عقب وفاتها بحريق شقة الزمالك

Google+ Print
النيابة تنتهى من مناظرة جثة شقيقة خالد أبو النجا عقب وفاتها بحريق شقة الزمالك النيابة تنتهى من مناظرة جثة شقيقة خالد أبو النجا عقب وفاتها بحريق شقة الزمالك
انتهى المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، من مناظرة جثة "سلوى" شقيقة الفنان خالد أبو النجا الذى توفيت إثر نشوب حريق داخل شقتها بمنطقة الزمالك، حيث تبين من المعاينة الأولية إصابتها باختناق عقب نشوب الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج شقيقتها.

وأمر المستشار عمرو عوض، مدير النيابة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

وكان حريق قد شبّ مساء اليوم بشقة داخل عقار بمنطقة الزمالك، أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، تبين فيما بعد أنها شقيقة الفنان خالد أبو النجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365