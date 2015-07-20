النيابة تنتهى من مناظرة جثة شقيقة خالد أبو النجا عقب وفاتها بحريق شقة الزمالك

انتهى المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، من مناظرة جثة "سلوى" شقيقة الفنان خالد أبو النجا الذى توفيت إثر نشوب حريق داخل شقتها بمنطقة الزمالك، حيث تبين من المعاينة الأولية إصابتها باختناق عقب نشوب الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج شقيقتها.

وأمر المستشار عمرو عوض، مدير النيابة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

وكان حريق قد شبّ مساء اليوم بشقة داخل عقار بمنطقة الزمالك، أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، تبين فيما بعد أنها شقيقة الفنان خالد أبو النجا.