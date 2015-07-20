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وزير الشباب: مواقع التواصل أججت الاحتقان بين جمهورى الأهلى والزمالك

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وزير الشباب: مواقع التواصل أججت الاحتقان بين جمهورى الأهلى والزمالك وزير الشباب: مواقع التواصل أججت الاحتقان بين جمهورى الأهلى والزمالك
قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن البلد تمر بظروف خاصة وغير طبيعية ولابد من الاصطفاف وعدم استخدام وإثارة الشباب بقصد إشاعة الفوضى والبلبلة فى المجتمع، مشيرا إلى أن القمة بين قطبى الكورة المصرية الأهلى والزمالك تشهد حالة من التوتر على مواقع التواصل الاجتماعى بين مشجعى الفريقين، لافتا إلى أن التقدم التكنولوجى والتقنيات الحديثة كان لها دور كبير فى زيادة الاحتقان بين جمهور الفريقين بعد التراشق وتبادل السباب على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبا جماهير الفريق الذى سيفوز بالمبارة غدا الاحتفال بفريقه لكن دون أى أعمال شغب أو عنف.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسنى فى برنامج " السادة المحترمون" على قناة "أون تى فى"، أنه من المحتمل أن يلتقى الأهلى والزمالك خلال الثلاث أشهر القادمة ما يقرب من 5 مرات، مطالبا جماهير الفريقين بالتحلى بالروح الرياضية، لافتا إلى أن العُرس الكورى بين الأهلى والزمالك غدا بمثابة بروفة واستعداد لافتتاح حفل قناة السويس، مطالبا رئيسى الناديين بتهدئة حدة التوتر بين الفريقين.


>- بالفيديو..نشرة اليوم السابع:الأهلى والزمالك جاهزان للقمة.. مع نبيلة مجدى

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