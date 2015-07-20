أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. الجالية المصرية بغينيا تستقبل "محلب" أمام المطار برفع الأعلام

Google+ Print
نظمت الجالية المصرية بغينيا الاستوائية، والعاملون بشركة المقاولون العرب، احتفالية مساء اليوم الاثنين، للترحيب بزيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وقاموا برفع الأعلام المصرية، وترديد الهتافات الوطنية، وارتدوا الشباب تيشيرتات تحمل اسم "تحيا ".

وعند خروج إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من قاعة كبار الزوار، لوح بيديه مبتسمًا لأبناء الجالية المصرية الذين استقبلوه بحفاوة بالغة واستقبال شعبى حافل فور خروجه من قاعة كبار الزوار بالمطار.

وكان نائب الرئيس الغينى اصطحب المهندس إبراهيم محلب إلى قاعة كبار الزوار للترحيب به، عقب استقباله من أمام مطار، مالابو عاصمة غينيا الاستوائية فى زيارة تستغرق يومين ينقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس أوبيانج نجويما تتناول العلاقات الثنائية ودعوته لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وكان فى استقبال رئيس الوزراء إبراهيم محلب السفير المصرى لدى غينيا الاستوائية الدكتور محمد كاظم وأعضاء السفارة وأعضاء الجالية المصرية بغينيا وكبار المسئولين بشركة المقاولين العرب بغينيا.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- إبراهيم محلب يصل غينيا الاستوائية فى زيارة تستغرق يومين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر