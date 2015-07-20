بالصور.. الجالية المصرية بغينيا تستقبل "محلب" أمام المطار برفع الأعلام

نظمت الجالية المصرية بغينيا الاستوائية، والعاملون بشركة المقاولون العرب، احتفالية مساء اليوم الاثنين، للترحيب بزيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وقاموا برفع الأعلام المصرية، وترديد الهتافات الوطنية، وارتدوا الشباب تيشيرتات تحمل اسم "تحيا مصر ".

وعند خروج إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من قاعة كبار الزوار، لوح بيديه مبتسمًا لأبناء الجالية المصرية الذين استقبلوه بحفاوة بالغة واستقبال شعبى حافل فور خروجه من قاعة كبار الزوار بالمطار.

وكان نائب الرئيس الغينى اصطحب المهندس إبراهيم محلب إلى قاعة كبار الزوار للترحيب به، عقب استقباله من أمام مطار، مالابو عاصمة غينيا الاستوائية فى زيارة تستغرق يومين ينقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس أوبيانج نجويما تتناول العلاقات الثنائية ودعوته لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وكان فى استقبال رئيس الوزراء إبراهيم محلب السفير المصرى لدى غينيا الاستوائية الدكتور محمد كاظم وأعضاء السفارة وأعضاء الجالية المصرية بغينيا وكبار المسئولين بشركة المقاولين العرب بغينيا.

- إبراهيم محلب يصل غينيا الاستوائية فى زيارة تستغرق يومين