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تحسين النوم يساعد فى تخفيف آلام مرضى هشاشة العظام

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تحسين النوم يساعد فى تخفيف آلام مرضى هشاشة العظام تحسين النوم يساعد فى تخفيف آلام مرضى هشاشة العظام
كشفت دراسة علمية حديثة أن تحسين نوعية النوم قد تساعد فى تخفيف الألم بين أولئك الذين يعانون من هشاشة العظام.

وقال الباحثون إن ذلك يرجع إلى أن اضطرابات النوم ترتبط بالتغييرات فى كيفية عمل العمليات الحيوية فى الجسم، وذلك من حيث الشعور بالألم. وأوضح العلماء أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام لديهم ألم أثناء الليل، وهذا قد يؤدى إلى وقف النوم وحدوث نوبات متكررة بين مراحل النوم.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن اضطرابات النوم يمكن أن تساعد فى التنبؤ بشدة الألم. حيث قام فريق الباحثين من جامعة ألاباما وجامعة ولاية فلوريدا، يقيادة ميغان بيتروف، وهو أستاذ مساعد فى جامعة ولاية أريزونا فى فينيكس، بالبحث فى ارتباط اضطرابات النوم مع شدة حدوث الألم.

وفحص الباحثون العلاقة بين شدة الأرق، والنوم المضطرب وحساسية الألم بين الأشخاص الذين يعانون من التهاب مفاصل الركبة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة الألم، أن شدة اضطراب النوم ترتبط بحدوث تغيرات فى كيفية معالجة الجسم للألم.

ونصح الباحثون باتباع العلاجات التى تهدف إلى تحسين النوم، وذلك لتخفيف الألم فى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".
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