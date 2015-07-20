مصرع طفل فى العاشرة من العمر عقب غرقه بالترعة فى سوهاج

لقى طفل فى العاشرة من العمر مصرعه غرقا بترعة القرية أثناء تواجده برفقة والده بأرضهما الزراعية بناحية قرية نجوع بنى واصل دائرة مركز شرطة ساقلته شرق محافظة سوهاج، وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد بغرق طفل وتم إنتشال جثته بمعرفة الأهالى.

وبالانتقال والفحص تبين أن والد الطفل أبلغ بوفاة نجله محمد السيد الماسخ 10 سنوات نتيجة غرقه بالترعة حال تواجده برفقته لرى أرضه الزراعية، وبمعاينة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1517 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.