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مصرع ربة منزل وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط القاهرة

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مصرع ربة منزل وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط القاهرة مصرع ربة منزل وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط القاهرة
لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب طفلها وزوجها و2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط القاهرة الصحراوى الغربى بالقرب من كمين مركز منفلوط فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط القاهرة الصحراوى الغربى بالقرب من كمين منفلوط ووقوع وفيات ومصابين.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدنى وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قدوم السيارة رقم 43100 ملاكى منوفية قيادة "م. ر. ع "تاجر ومقيم المنوفية، فى الاتجاه من القاهرة إلى أسيوط وبسبب السرعة الزائدة، انفجر الإطار الخلفى للسيارة وأدى إلى انقلابها .

ونجم عن الحادث وفاة "ن. أ. م" زوجة قائد السيارة مقيمة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وإصابة زوجها "قائد السيارة "ونجله "أ. م. ر." عمر عامان ، كما أصيب "أ. ح. ع "تاجر وزوجته "ش. س. ع- ربة منزل" مقيمان بدشلوط دائرة مركز ديروط، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى منفلوط المركزى وأسيوط الجامعى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، تم تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365