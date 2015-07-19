بالفيديو.. أصحاب إشغالات يطاردون حملة إزالة بالحجارة فى القنطرة غرب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية أكبر حملة إشغالات فى المدينة وبدون قوات من الشرطة حيث إن الحملة التى ترأسها السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وسعيد فرج نائب الرئيس وكرم الشحات سكرتير عام المركز والمدينة وضمت موظفى الوحدة المحلية وقسم الإشغالات وحماية أملاك الدولة.

واستهدفت الحملة شارع التحرير الذى يعد من أكبر شوارع القنطرة غرب والذى تم الاعتداء عليه فى أحداث الثورة وقام عدد من المواطنين بإزالة المسطحات الخضراء والأشجاروإقامة أكشاك وعشش فى الشارع واعتدوا على حرم الطريق العام وتمكنت الحملة من تنفيذ جزء كبير من إزالة الأكشاك والعشش الموجودة بالطريق العام ولكن الحملة فوجئت بقيام عدد من البلطجية بمهاجمة الموظفين وقاموا بإلقاء الطوب عليهم وعلى المعدات مما أدى إلى إصابة بعض الموظفين وإتلاف عدد من معدات مجلس المدينة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.