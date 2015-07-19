بالفيديو.. أصحاب إشغالات يطاردون حملة إزالة بالحجارة فى القنطرة غرب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية أكبر حملة إشغالات فى المدينة وبدون قوات من الشرطة حيث إن الحملة التى ترأسها السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وسعيد فرج نائب الرئيس وكرم الشحات سكرتير عام المركز والمدينة وضمت موظفى الوحدة المحلية وقسم الإشغالات وحماية أملاك الدولة.إعلان - Ads إعلان - Ads
واستهدفت الحملة شارع التحرير الذى يعد من أكبر شوارع القنطرة غرب والذى تم الاعتداء عليه فى أحداث الثورة وقام عدد من المواطنين بإزالة المسطحات الخضراء والأشجاروإقامة أكشاك وعشش فى الشارع واعتدوا على حرم الطريق العام وتمكنت الحملة من تنفيذ جزء كبير من إزالة الأكشاك والعشش الموجودة بالطريق العام ولكن الحملة فوجئت بقيام عدد من البلطجية بمهاجمة الموظفين وقاموا بإلقاء الطوب عليهم وعلى المعدات مما أدى إلى إصابة بعض الموظفين وإتلاف عدد من معدات مجلس المدينة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.