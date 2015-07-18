أوغندا تعتزم نشر طائرات مقاتلة فى الصومال

أعلن متحدث باسم القوات الجوية الأوغندية عن موافقة بلاده على نشر طائرات مقاتلة فى الصومال لمساعدتها فى العمليات التى تخوضها ضد جماعة الشباب المتطرفة.

ونقل موقع راديو "شابيلى" الصومالى اليوم السبت عن الميجور كيكونكو تابارو قوله فى تصريحات صحفية أن نشر الطائرات الأوغندية يأتى فى إطار قوة حفظ السلام الأفريقية أميصوم العاملة فى الصومال لاستعادة المزيد من الأراضى من أيدى المتشددين.

وأوضح المتحدث "إن الاتحاد الأفريقى يجرى مفاوضات معنا (أوغندا) بشأن نشر مقاتلات عسكرية فى الصومال وسوف ننشر الطائرات قريبا"، مشيرا إلى أن الطائرات الأوغندية سوف تساعد فى تسهيل عمليات نقل القوات وإخلاء العاملين فى المجال الطبى وكذلك ضحايا القتال بين القوة الافريقية والمتشددين.

ونقل الراديو عن متحدث عسكرى آخر الليفتنانت كولونيل بادى انكوندا القول أن تصاعد هجمات جماعة الشباب ضد الأفراد العسكريين والمدنيين فى الصومال جعل من تقديم المساعدة الأوغندية أمرا ملحا، مضيفا "لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة، ينقصنا الدعم الجوى فى القتال ضد متشددى الشباب فى الصومال لقد التزمنا بتحرير شعبنا فى الصومال".

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