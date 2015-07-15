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دراسة أمريكية: الوقوف فى العمل يضر صحتك

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دراسة أمريكية: الوقوف فى العمل يضر صحتك دراسة أمريكية: الوقوف فى العمل يضر صحتك
كلنا نعرف الأضرار الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة منها السمنة وامراض القلب والكوليسترول، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أن الوقوف أيضاً يسبب بعض المشاكل.

وقال الباحثون إن ما يقرب من نصف العمال على كوكب الأرض لديهم وظائف تتطلب منهم الوقوف لمدة لا تقل عن 75٪ من وقت عملهم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بقياس آثار الوقوف لمدة خمس ساعات يومياً للشباب من عمر 18-30 عاماً، والفئة الأكبر سناً أى الأكثر من 50 عاماً، وسُمح لهم بأخذ 30 دقيقة للغداء وخمس دقائق فواصل للجلوس.

ووجد الباحثون حدوث بعض المشاكل الصحية على المدى القصير مثل التعب، وتشنجات الساق، وآلام الظهر، وقد استمر التأثير لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد أن تم الانتهاء من العمل.

وأوضح الباحثون أن العمر والجنس ليس لديهم أى تأثير على التعب.

وأضاف الباحثون أن النتائج تشير إلى أن الوظائف التى تتطلب فترات طويلة للوقوف يمكن ان تسهم فى اضطرابات العضلات والعظام وآلام الظهر.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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