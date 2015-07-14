مقتل قيادى بارز بحركة أحرار الشام جراء تفجير انتحارى شمال غرب سوريا

قتل قيادى بارز فى حركة أحرار الشام الإسلامية بالإضافة الى ستة مقاتلين آخرين الثلاثاء جراء تفجير انتحاريين لنفسيهما فى مقر تابع للحركة فى محافظة ادلب فى شمال غرب سوريا، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد فى بريد الكترونى إن "سبعة مقاتلين بينهم أبو عبد الرحمن سلقين، قائد كتيبة أبو طلحة الأنصارى والقيادى فى حركة أحرار الشام الإسلامية قضوا جراء تفجير شخصين لنفسيهما فى مقر تابع للحركة فى منطقة سلقين شمال غرب مدينة إدلب".

ولم تعلن اى جهة مسؤوليتها عن العملية الانتحارية المزدوجة، لكن مدير المرصد رامى عبد الرحمن قال لوكالة فرانس برس "من المرجح ان يكون الانتحاريان على علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية"، وتشكل ادلب "مركز ثقل حركة احرار الشام"، وفق عبد الرحمن الذى اشار الى ان ابو "عبد الرحمن يعتبر من ابرز قياديى الحركة فى سوريا".

وتعد حركة احرار الشام من المجموعات الاسلامية النافذة فى شمال سوريا، وتمكنت منذ مارس من السيطرة مع فصائل مقاتلة عدة ابرزها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا) بشكل شبه كامل على محافظة ادلب بعد طرد القوات النظامية من مدن ومواقع رئيسية.

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