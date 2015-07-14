الكويت توجه اتهامات إلى 29 شخصا فى قضية الهجوم على مسجد الإمام الصادق

وجهت النيابة العامة فى الكويت الثلاثاء تهما إلى 29 شخصا على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحارى الذى استهدف الشهر الماضى مسجدا شيعيا فى العاصمة الكويتية وأسفر عن 26 قتيلا وأكثر من مئتى جريح.

وجاء فى بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن تهما وجهت إلى 29 شخصا بينهم سبع نساء، فيما لم توجه اى تهمة لمنفذ الهجوم الانتحارى وهو سعودى، لكونه قتل.

وسبق أن تبنى تنظيم (داعش) هذا الهجوم.

وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من عديمى الجنسية او "البدون"، اضافة إلى شخص اضافى هارب لم تحدد جنسيته.

وبحسب النيابة العامة، فان 24 من المتهمين موجودون فى الاعتقال، وان خمسة سيحاكمون غيابيا بينهم سعوديان موقوفان فى السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت.

ووجهت إلى اثنين من المتهمين "مع المتهم المتوفى الذى انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لعدد 26 من المجنى عليهم وتهمة الشروع فى القتل مع سبق الاصرار لباقى المصابين فى الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجنى عليهم واحداث التلفيات بالمسجد".

كما وجهت إلى متهمين آخرين تهمة "التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها فى تحقيق غرض غير مشروع".

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