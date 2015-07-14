أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الكويت توجه اتهامات إلى 29 شخصا فى قضية الهجوم على مسجد الإمام الصادق

Google+ Print
الكويت توجه اتهامات إلى 29 شخصا فى قضية الهجوم على مسجد الإمام الصادق الكويت توجه اتهامات إلى 29 شخصا فى قضية الهجوم على مسجد الإمام الصادق
وجهت النيابة العامة فى الكويت الثلاثاء تهما إلى 29 شخصا على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحارى الذى استهدف الشهر الماضى مسجدا شيعيا فى العاصمة الكويتية وأسفر عن 26 قتيلا وأكثر من مئتى جريح.

وجاء فى بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية أن تهما وجهت إلى 29 شخصا بينهم سبع نساء، فيما لم توجه اى تهمة لمنفذ الهجوم الانتحارى وهو سعودى، لكونه قتل.

وسبق أن تبنى تنظيم (داعش) هذا الهجوم.

وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من عديمى الجنسية او "البدون"، اضافة إلى شخص اضافى هارب لم تحدد جنسيته.

وبحسب النيابة العامة، فان 24 من المتهمين موجودون فى الاعتقال، وان خمسة سيحاكمون غيابيا بينهم سعوديان موقوفان فى نقلا المتفجرات إلى الكويت.

ووجهت إلى اثنين من المتهمين "مع المتهم المتوفى الذى انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لعدد 26 من المجنى عليهم وتهمة الشروع فى القتل مع سبق الاصرار لباقى المصابين فى الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجنى عليهم واحداث التلفيات بالمسجد".

كما وجهت إلى متهمين آخرين تهمة "التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها فى تحقيق غرض غير مشروع".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل