"محامى شمال القاهرة": لا صحة لتصالح محامى واقعة مدينة نصر مع أمين الشرطة

نفى خالد أبو كراع، وكيل نقابة محامى شمال القاهرة، ما تردد فى عدد من المواقع الإلكترونية حول تصالح محمد الجمل المحامى مع أمين الشرطة مجدى محمد مصطفى، المتهم بإطلاق الأعيرة النارية عليه وإصابته بمحكمة مدينة نصر .

ودعا وكيل نقابة شمال القاهرة الابتدائية فى بيان له اليوم الثلاثاء، جميع الإعلاميين إلى تحرى الدقة فى نقل الأخبار الخاصة بالنقابة بصفة عامة، وبقضية محمد الجمل المحامى بصفة خاصة، مؤكداَ أن بث ذلك الخبر قد أثار بلبلة كبيرة بين المحامين بعضهم البعض.

وكان المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق رئيس محكمة حوادث شرق القاهرة، قد قرر إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بإطلاق الأعيرة النارية على محام وإصابته بمحكمة مدينة نصر، بضمان محل إقامته، وعلى الفور استأنفت النيابة العامة على القرار، وتم تحديد جلسة الغد لنظر الاستئناف .