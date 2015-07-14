بالصور.. فتاة بريطانية أكلت نفسها حتى الموت بسبب مرض نادر

كشف الموقع الإخبارى الأمريكى "Fox News"، النقاب عن قصة غريبة لامرأة بريطانية شابة "أكلت نفسها حتى الموت" بعد معاناتها من مرض نادر سبب لها اضطرابات الأكل.

وأوضح الموقع الإخبارى أن كيرستى ديرى، تبلغ من العمر 23 عاماً، وقد عثر عليها فى شقتها فى بولاية فيكتوريا البريطانية بعد أن فارقت الحياة.

وكانت تبلغ من العمر عامين عندما تم تشخيص إصابتها بمتلازمة برادر ويلى، حيث كانت تعانى من زيادة الشهية بصورة بشعة باستمرار.

وأشار الخبراء إلى أن كريستى كانت تعانى من تورم الساقين، وقالت إنها بالكاد لا تقدر على السير أو الحصول على الأحذية المناسبة لقدميها، وكان مؤشر كتلة جسمها BMI 42.1 عندما كان العادى هو 19-25، وقد توفيت كريستى بعد أن أكلت نفسها حتى الموت.



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