العثور على جثة شاب غرق داخل مصرف مياه بجرجا فى سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها من أجل كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر جثة هامدة بمصرف مياه، بناحية خارفة فى جرجا.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء أيمن السيسى، نائب مدير أمن سوهاج، يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب بمصرف بالقرية، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والرائد المزمل النافع رئيس مباحث المركز، أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر يرتدى بنطلون "جينز" أسود، وتيشرت "نصف كم" رمادى.

وتبين وجود وشم أسفل اليد اليمنى، و"رغاوى" من فمه، ولم يتعرف أحد عليه من أهالى المنطقة، ونُقِلَت الجثة لمستشفى جرجا العام، وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.