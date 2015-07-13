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بالصور.. محافظ مطروح يكرم مدير الأمن و40 من الضباط والأفراد

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نظم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، احتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، أمس الأحد، لتكريم الضباط والصف والجنود المتميزين والذين أثبتوا كفاءة وجدارة فى القيام بالأعمال المكلفين بها.

وأكد المحافظ خلال كلمته: "رجال الشرطة بمطروح فى حفظ الأمن الداخلى وسهر رجالها المتواصل مع تضحياتهم وبذل كل نفيس وغالى دفاعاً عن الوطن والمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار لهم فى مواجهة كل تهديدات الإرهاب الغاشم".

وكرم المحافظ كلا من اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، ومنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة، والعميد إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى ومنحه شهادة تقدير، بالإضافة إلى تكريم 40 ضابطا وصف وجندى شرطة ومنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالى.

وفى نهاية التكريم قدم محافظ مطروح الشكر لضباط وأفراد الشرطة المكرمين، مؤكدا أن ما قاموا به يعد نموذجا يحتذى به بين أفراد الشرطة من القيام بأدوارهم ومواجهة الأخطار من أجل حفظ الأمن ببلدنا .

وشدد على أن جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية تعمل جميع من أجل هدف واحد وهو مصلحة مصر حتى يتم الارتقاء بها وحمايتها من أى أخطار تواجهها والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من حفل التكريم -اليوم السابع -7 -2015
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جانب من حفل التكريم

محافظ مطروح يشيد بدور وتميز رجال الشرطة -اليوم السابع -7 -2015
>

محافظ مطروح يشيد بدور وتميز رجال الشرطة

المحافظ يكرم مدير أمن مطروح لجهوده المتميزة -اليوم السابع -7 -2015
>

المحافظ يكرم مدير أمن مطروح لجهوده المتميزة

محافظ مطروح يكرم مدير إدارة البحث الجنائى -اليوم السابع -7 -2015
>

محافظ مطروح يكرم مدير إدارة البحث الجنائى

تكريم أحد قيادات المديرية -اليوم السابع -7 -2015
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تكريم أحد قيادات المديرية

المحافظ يكرم 40 من ضبا وأفراد الشرطة -اليوم السابع -7 -2015
>

المحافظ يكرم 40 من ضبا وأفراد الشرطة

تكريم أحد الضباط المتميزين -اليوم السابع -7 -2015
>

تكريم أحد الضباط المتميزين

جانب من تكريم الضباط والأفراد المتميزين بمطروح -اليوم السابع -7 -2015
>

جانب من تكريم الضباط والأفراد المتميزين بمطروح

المحافظ خلال تكريمه رجال الشرطة -اليوم السابع -7 -2015
>

المحافظ خلال تكريمه رجال الشرطة

صورة تذكارية للمحافظ ومدير الأمن مع المكرمين -اليوم السابع -7 -2015
>

صورة تذكارية للمحافظ ومدير الأمن مع المكرمين

التقاط الصور التذكارية عقب حفل التكريم -اليوم السابع -7 -2015
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التقاط الصور التذكارية عقب حفل التكريم


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