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اليوم.. مديرية أوقاف سوهاج تحتفل بليلة القدر بحضور المحافظ

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اليوم.. مديرية أوقاف سوهاج تحتفل بليلة القدر بحضور المحافظ اليوم.. مديرية أوقاف سوهاج تحتفل بليلة القدر بحضور المحافظ
قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن المديرية تقيم اليوم الاثنين احتفالا بليلة القدر بمسجد العارف بالله، بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والقيادات الدينية من علماء الأوقاف والأزهر والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والشيخ محمد محمود بخيت وكيل المديرية والشيخ عثمان سليم مدير الدعوة.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير العلاقات العامة بالمديرية، أن برنامج الاحتفال بليلة القدر يشمل تلاوة القران الكريم ثم كلمة لمديرية الأوقاف للشيخ زين العابدين المستشار الدينى للمحافظة، والابتهالات الدينية للشيخ صفوت رشوان، ثم كلمة الأزهر للشيخ الحديوى أحمد على.

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