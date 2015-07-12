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مصادر: مقتل 6 حوثيين فى كمين لدورية تابعة لهم بوسط اليمن

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مصادر: مقتل 6 حوثيين فى كمين لدورية تابعة لهم بوسط اليمن مصادر: مقتل 6 حوثيين فى كمين لدورية تابعة لهم بوسط اليمن
أفادت مصادر صحفية بأن ستة من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية قتلوا فى وقت متأخر من مساء السبت فى محافظة البيضاء بوسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن كميناً نُصب لدورية عسكرية تابعة للحوثيين على الطريق الواصل بين مديريتى الصومعة ومسورة فى محافظة البيضاء، أسفرت عن مقتل ستة حوثيين وتدمير العربة العسكرية.

من جانب أخر، قال تنظيم أنصار الشريعة، التابع لتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، فى بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح الأحد إن ستة حوثيين قتلوا وتم تدمير عربتهم بشكل كامل فى كمين فى ولاية البيضاء.

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