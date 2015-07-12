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ضبط 8 قطع سلاح و3 متهمين مطلوبين جنائيًا و1828 مخالفة مرورية بالمنيا

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ضبط 8 قطع سلاح و3 متهمين مطلوبين جنائيًا و1828 مخالفة مرورية بالمنيا ضبط 8 قطع سلاح و3 متهمين مطلوبين جنائيًا و1828 مخالفة مرورية بالمنيا
تمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن المنيا لضبط الخارجين عن القانون من ضبط 8 قطع سلاح و3 متهمين مطلوبين جنائيًا و1828 مخالفة مرورية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد بضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن بندقية آلية ومسدس وبندقية خرطوش و6 فرد محلى بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية
>كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 متهمين مطلوبين أمام النيابى في قضايا جنائية متنوعى منها قضايا سرقة بالإكراه وشروع فى القتل

كما تمكنت الحملة من ضبط 1828 مخالفة مرورية مختلفة بالإضافة إلى 27 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

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مصر 365