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مباحث كوم أمبو تضبط مسجلا بحوزته 57 لفافة بانجو

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مباحث كوم أمبو تضبط مسجلا بحوزته 57 لفافة بانجو مباحث كوم أمبو تضبط مسجلا بحوزته 57 لفافة بانجو
نجحت مباحث كوم أمبو بمحافظة أسوان فى ضبط مسجل بحيازته 57 لفافة من مخدر البانجو تحرر له المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكانت قد تمكنت مأمورية ضبطية خلال الساعات الماضية من القبض على المتهم (أدهم. ش)، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى (7) قضايا متنوعة (اتجار مخدرات وسلاح نارى)، وبحيازته كمية من مخدر البانجو وزنها كيلو جرام، مقسمة على لفافات صغيرة الحجم وكمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى (50) جم.

تحرر بالواقعة المحضر (3100) إدارى مركز كوم أمبو تمهيدا للعرض على النيابة المختصة.
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