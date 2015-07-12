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الحزن يخيم على قرية ضحية الإرهاب بالفيوم.. والأهالى ينتظرون الجثمان

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الحزن يخيم على قرية ضحية الإرهاب بالفيوم.. والأهالى ينتظرون الجثمان الحزن يخيم على قرية ضحية الإرهاب بالفيوم.. والأهالى ينتظرون الجثمان
تخيم حالة من الترقب والحزن على أهالى قرية النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، فى انتظار وصول جثمان البائع المتجول ربيع شعبان عبدالعال، ضحية الحادث الإرهابى، الذى استهدف القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء، بالقاهرة، صباح اليوم، وأصيب فيه 9 مواطنين آخرين.

وكانت أسرة الضحية، توجهت عقب الحادث، إلى القاهرة، من أجل استلام جثمان الضحية، بعد أن يحصلوا على تصريح النيابة العامة بدفنه، فى مقابر العائلة فى مدخل قرية النزلة ومن المقرر تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير فى الساعات الأولى من صباح الأحد

وخيم الحزن بين أهالى القرية على فقدان الشاب فى الحادث، حيث كان يعمل بائعًا متجولاً، لبيع النظارات فى منطقة شارع الجلاء وميدان رمسيس، وكان قد غادر منزل عائلته منذ عدة أيام، للاستفادة من موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر فى بيع النظارات، بحثًا عن لقمة العيش.

وقال أحد جيران ضحية الإرهاب، أن والد الشاب يعمل "فران" باليومية، وأنها أسرة بسيطة الحال، ليس لهم أملاك من الأراضى أو الماشية أو غيرها، وليس لهم مصدر دخل سوى عملهم، وأضاف أن رب الأسرة له 6 أبناء يتوسطهم ضحية الإرهاب، والذى يعد فى العقد الثانى من عمره، وهو أعزب.
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