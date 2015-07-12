نشطاء يدشنون حملة "لا.. لاستغلال سائقى التاكسى بدمياط"

دشن عدد من النشطاء بدمياط على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حملة لا.. لاستغلال سائقى تاكسى العداد بدمياط.

وطالب أعضاء الحملة اللواء حسن البرديسى مدير أمن دمياط بإيجاد حل سريع لمنع استغلال سائقى التاكسى ورفضهم تشغيل العداد والمغالاة فى تعريفة الأجرة وسوء معاملة الركاب.

كما طالب أعضاء الحملة بضرورة متابعة تعريفة الأجرة المحددة منعًا للجشع والاستغلال وطالبوا بتكثيف الحملات المرورية المفاجئة.

يقول عبده شعلان أحد مؤسسى الحملة أن استغلال سائقى التاكسى أصبح واضحًا على مرأى ومسمع من الجميع وتحت أعين رجال المرور وهى ليست المرة الأولى التى نشكو فيها من هذا الاستغلال ولكن دون فائدة.