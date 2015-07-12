أخبار مصر للساعة 10م.. التحقيق فى إطلاق الرصاص على محام بمحكمة مدينة نصر

نَشَرَ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها مباشرة نيابة أول مدينة نصر التحقيق فى واقعة إطلاق الرصاص على محمد الجمل المحامى، على يد أحد أفراد الحرس وذلك عقب نشوب مشادة كلامية مع أحد الموظفين.

كما تابع "اليوم السابع" تفاصيل اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين كافة المنشآت الحيوية بالدولة، خاصة الأماكن والمقاصد السياحية والمتاحف، والمزارات التاريخية والأثرية والثقافية والدينية على مستوى الجمهورية.

وواصل الموقع الإليكترونى تغطيته لأحداث تفجير القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط البلد التى وقعت صباح اليوم واسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين. وإلى أهم عناوين موجز العاشرة مساء..

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- الشيخ محمد حسان يدين تفجيرات القنصلية الإيطالية: الهدف تشويه الإسلام.. والدبلوماسيون رُسل ومن قتل مُعاهَدا حُرمت عليه الجنة.. والنفس المحرمة أربعة المسلم والذمى والمستأمن والمعاهد.. ويؤكد: لن تسقط مصر

- الحكومة تخصص 250 مليون جنيه لصيانة أجهزة المراقبة بالمناطق الأثرية

- وزير الخارجية الإيطالى: بلادنا هى الهدف من وراء تفجير القنصلية بالقاهرة

- "رويترز": داعش يعلن مسئوليته عن تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة

- الشيخ محمد حسان: الدبلوماسيون رسل ومن قتل معاهدًا حرم الله عليه الجنة

- الخارجية: الحكومة المصرية تتحمل نفقات ترميم وإصلاح القنصلية الايطالية

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