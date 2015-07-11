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الإسكندرية: افتتاح كوبرى الساعة 30 سبتمبر وإنشاء 320 باكية للباعة الجائلين

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الإسكندرية: افتتاح كوبرى الساعة 30 سبتمبر وإنشاء 320 باكية للباعة الجائلين الإسكندرية: افتتاح كوبرى الساعة 30 سبتمبر وإنشاء 320 باكية للباعة الجائلين
تفقد اليوم العميد محمد عابدين، معاون محافظ الإسكندرية للمرافق، يرافقه اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى المنتزه أول، والمهندس سعيد عبدالمحسن، مدير مشروع كوبرى الساعة، كوبرى الساعة، كوبرى الساعة لمعرفة وضع العمل به، والذى من المقرر الانتهاء منه فى 30/9/2015.

وذلك وفق تصريح مدير المشروع، الذى أكد أنه قد تم تذليل كافة المعوقات، التى تواجه المشروع وأن الكوبرى فى مراحله النهائية، كما أن هذا الكوبرى من الأعمال، التى سيكون لها تأثير كبير على حل مشكلة التكدس المرورى بمنطقة الساعة وفيكتوريا وشارع الجلاء.

ومن المقرر إنشاء باكيات أسفل الكوبرى للباعة الجائلين، حيث إن المساحة أسفل الكوبرى المساحة تقدر ب240مترا طولا و12مترا عرضا، وبذلك يصل إجمالى المساحة الفعلية 2880 مترا مربعا، وسيتم إنشاء 320 باكية مساحة الباكية 6 أمتار لتستغل للباعة الجائلين.

كما شملت الجولة متابعة ماتم الاتفاق عليه مع اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى تغيير طلمبة غاطسة فى منطقة الفلكى للقضاء على طفح مياه الصرف الصحى بالمنطقة، حيث سيتم تغيير الطلمبة من 4 بوصة إلى 6 بوصة لزيادة معدلات سحب المياه من الشوارع.
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