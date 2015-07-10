ضبط 17 شابا فى مشاجرة بين عائلتى "النجاجرة" و"العوامر" بالأقصر

تحقق نيابة الأقصر برئاسة المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر، فى الاشتباكات التى نشبت بزجاجات مولوتوف بين عائلى "العوامر" و"النجاجرة" بقرية المريس بدائرة مركز القرنة غرب الأقصر، وأسفرت عن قطع طريق مصر أسوان الزراعى غرب المحافظة، حيث تم ضبط فيها 17 من طرفى العائلتين.

البداية كانت بتلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة، عقب قيام شاب من عائلة " العوامر" بمعاكسة فتاة من عائلة "النجاجرة" بقرية المريس دائرة مركز القرنة، على إثرها نشبت مشادات كلامية بين الطرفين وعدم الوصول إلى حلول لتهدئة الموقف لوجود خلافات قديمة، مما أعقبها تجهيز كميات من الأسلحة النارية والبيضاء والملوتوف من كلا الطرفين، فى محاولة للقصاص فيما بينهما.

وانتقلت حملة أمنية مكثفة، بقيادة حكمدار المديرية اللواء "صلاح حسان" والعميد "محمد هندى” رئيس مباحث المديرية، وقيادات مباحث مركز القرنة النقباء "أدهم الملوانى، أحمد عبد الفتاح، محمود بهجت"، وملازمين أول "أحمد بسطاوى، محمد رحال، إسلام عبد الحكيم، عمرو البحيرى”، بالتعاون مع قوات الأمن المركزى حيث ضمت القوات أكثر من 100 مجند أمن مركزى وضابط بمحيط القرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 شخصا من كلا العائلتين بحوزتهم أسلحة نارية متنوعة مابين بنادق آلية وطبنجات وفرود روسى، وأسلحة بيضاء عبارة عن سنج حديدية وسيوف، وزجاجات مولوتوف، فيما فر آخرون بالهرب، حيث تسببو فى قطع الطريق وتعطيل سير المواصلات وإحداث حالة من الزعر بين المواطنين، كما تسببوا فى إصابة شخص مار فى الطريق ولا ينتمى للمشاجرة بحروق من الدرجة الأولى فى أنحاء الجسد، فتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج، وتحرر محضر عن ذلك رقم 4632 إدارى مركز شرطة القرنة، وجار البدء من قبل النيابة العامة لتولى التحقيقات وضبط الهاربين.