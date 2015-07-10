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"المصريين الأحرار" بالإسكندرية ينظم لقاءً مع الصيادين للوقوف على مشاكلهم

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"المصريين الأحرار" بالإسكندرية ينظم لقاءً مع الصيادين للوقوف على مشاكلهم "المصريين الأحرار" بالإسكندرية ينظم لقاءً مع الصيادين للوقوف على مشاكلهم
قام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بدائرة الدخيلة بتنظيم لقاء مفتوح مع الصيادين بمنطقة المكس غرب الإسكندرية وذلك لمناقشة حل المشاكل التى يواجهها الصيادون، بحضور اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى والدكتور عزمى جوده مرشح حزب المصرييين عن دائرة الدخيلة.

وطالب الصيادون بإنشاء ميناء للصيادين بمنطقة المكس، وحل مشكلة الصرف الصناعى للشركات المجاورة ومطالبتهم بالرعاية الصحية للأهالى المنطقة، وتم عرض هذه المشاكل على رئيس الحى الذى وعد بإنهاء كل المشاكل ووعد برفع هذه المطالب لمحافظ الإسكندرية والعمل على حلها.

وأشار رئيس الحى إلى أنه جار حاليًا الانتهاء من مستشفى العجمى المركزى لخدمة أهالى المنطقة ورعايتهم الصحية، بالإضافة إلى بناء باكيات للصيادين لبيع الأسماك.

وقال الدكتور عزمى جودة مرشح حزب المصريين الأحرار إنه من أهالى هذه الدائرة وأنه سوف يقوم بمطالبة الأجهزة التنفيذية بإنشاء ميناء الصيادين بدعم من الشركات البترولية المجاورة برعاية رئيس الحى.
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