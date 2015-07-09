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بالصور.. طفلة تتبرع لأخيها بخلاياها الجذعية لعلاجه من مرض نادر بالدم

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رغم عمرها الصغير الذى لم يتعد 4 سنوات، إلا أن مظاهر البطولة والعطاء قد تمثلت فيها، حيث تبرعت"كورتنى أندريسون" لأخيها الاكبر "سكوت"، 6 سنوات، بجزء من خلاياها الجذعية لعلاجه من مرض نادر وخطير فى الدم.

وتم اكتشاف إصابة الطفل المسكين بمرض فقر الدم اللاتنسجى أو الأنيميا الأبلاستية "Aplastic Anaemia" فى شهر مايو الماضي، وهو مرض نادر، ويفقد نخاع العظام خلال هذا المرض القدرة على إنتاج كريات الدم الدم الحمراء، ويصبح الشخص حال الإصابة به معرضا لحدوث عدوى ميكروبية خطيرة فى الدم قد تتسبب فى وفاته خلال أى وقت.

وأكد الأطباء أن "سكوت" يحتاج إلى زرع خلايا جذعية لإنقاذ حياته، وكشفت التحاليل والفحوصات أن أخته الصغيره هى المتبرع الأمثل له ويوجد تطابق كبير بينهما نظراً لصلة القرابة.

ومن المقرر أن يتم إجراء هذه الجراحة الهامة خلال شهر أغسطس القادم داخل إحدى مستشفيات الأطفال فى مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر يوليو الجاري.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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