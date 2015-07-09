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السيسى يجتمع بوزيرى الدفاع والداخلية ويطالب بأعلى درجات اليقظة

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السيسى يجتمع بوزيرى الدفاع والداخلية ويطالب بأعلى درجات اليقظة السيسى يجتمع بوزيرى الدفاع والداخلية ويطالب بأعلى درجات اليقظة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعاً ضم كلاً من الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن استعراضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التى أعدتها مختلف أجهزة الأمن لتأمين البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة تحسباً للمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.

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