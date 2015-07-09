الأمن الجزائرى يعتقل 27 شخصا على خلفية العنف المذهبى فى غرداية

شنت أجهزة الأمن الجزائرية حملة اعتقالات بحثا عن المتورطين فى احداث العنف المذهبية بين العرب المالكيين والامازيج الاباضيين التى شهدتها ولاية غرداية جنوبى الجزائر خاصة يومى الثلاثاء والأربعاء، ما تسبب فى سقوط 25 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشفت مصادر إعلامية عن ان مصالح الأمن اعتقلت حتى الان 27 شخصا للاشتباه بتورطهم فى هذه الاحداث ، وذكر تلفزيون (النهار) الجزائرى أن النائب العام أصدر امرا باعتقال الناشط كمال فخار واتباعه (محسوبون على الامازيج) لضلوعهم على ما يبدو فى هذه الاحداث، كما كشف التلفزيون عن انه تم الشروع فى ملاحقة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعى .