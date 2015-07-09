الأمن الجزائرى يعتقل 27 شخصا على خلفية العنف المذهبى فى غرداية

شنت أجهزة الأمن الجزائرية حملة اعتقالات بحثا عن المتورطين فى احداث العنف المذهبية بين العرب المالكيين والامازيج الاباضيين التى شهدتها ولاية غرداية جنوبى الجزائر خاصة يومى الثلاثاء والأربعاء، ما تسبب فى سقوط 25 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى.

وكشفت مصادر إعلامية عن ان مصالح الأمن اعتقلت حتى الان 27 شخصا للاشتباه بتورطهم فى هذه الاحداث ، وذكر تلفزيون (النهار) الجزائرى أن النائب العام أصدر امرا باعتقال الناشط كمال فخار واتباعه (محسوبون على الامازيج) لضلوعهم على ما يبدو فى هذه الاحداث، كما كشف التلفزيون عن انه تم الشروع فى ملاحقة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعى .