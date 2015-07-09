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نائب الرئيس اليمنى: الحرب فى اليمن بحاجة إلى تدخل عربى سريع

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نائب الرئيس اليمنى: الحرب فى اليمن بحاجة إلى تدخل عربى سريع نائب الرئيس اليمنى: الحرب فى اليمن بحاجة إلى تدخل عربى سريع
قال نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الوزراء الدكتور خالد بحاح "إن الحرب فى اليمن لم تعد حربا داخلية فحسب وإنما أصبحت حربا إقليمية لابد من سرعة الحسم فيها وذلك يحتاج إلى تدخل عربى سريع".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة اليوم مع بحاح، الذى يزور الأردن حاليا ، حيث بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات فى منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الوضع فى اليمن.

واستعرض بحاح الأوضاع فى اليمن والجهود المبذولة من قبل اليمنية لإنهاء الانقلاب واسترداد الدولة .. قائلا "إننا لا زلنا نؤمن باستكمال المشوار السياسى والحوار وأن لدينا عزما باسترداد الدولة من الانقلابيين المتطرفين"..مؤكدا على أن ما يجرى فى اليمن هو وجود ميليشيات لابد من امتثالها للشرعية .

وأشاد نائب الرئيس اليمنى بمواقف الأردن الواضحة والمبدئية التى كانت دائما تدعم وتساند اليمنيين .. مؤكدا على أن صوت الأردن كان على الدوام إيجابيا ويخدم قضايا الأمة.

ومن جهته .. استعرض الطراونة ، خلال اللقاء ، الإصلاحات التى نفذها الأردن قبل وخلال الربيع العربى والتى شملت مختلف مناحى الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الأردن قيادة وحكومة وشعبا أعلن مبكرا الحرب على الإرهاب أينما وجد والذى لا يعرف حدودا ولا دينا .. مؤكدا على أن الأردن بفضل وحكمة وحنكة قيادته الهاشمية ووعى شعبه استطاع المحافظة على الأمن والاستقرار وسط إقليم ملتهب يعج بالعنف وسفك الدماء ، معربا عن فخر الأردنيين جميعا بالقوات المسلحة الأردنية الباسلة وتماسك جبهته الداخلية.

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مصر 365

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