أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زيت الزيتون يحميك من أمراض القلب وسرطان القولون ويعالج التهاب المفاصل

Google+ Print
زيت الزيتون يحميك من أمراض القلب وسرطان القولون ويعالج التهاب المفاصل زيت الزيتون يحميك من أمراض القلب وسرطان القولون ويعالج التهاب المفاصل
يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الصحية منذ عدة قرون، وحتى الآن، وقد أكدت الدراسات العلمية الحالية الخصائص الطبية لزيت الزيتون التى نعرفها منذ العصور القديمة، ومن أبرز فوائده الوقاية من أمراض القلب خصوصا علاج الكوليسترول.

وأكد الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، أن زيت الزيتون يعزز إفراز الهرمونات فى البنكرياس والمثانة، ومنع حدوث تقلصات فى المثانة.

وهناك فائدة أخرى لإضافة زيت الزيتون ضمن النظام الغذائى، وهى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أنه يعالج التهاب المفاصل الروماتيزمى مع خفض ضغط الدم المرتفع.

وأوضح الخبراء أن زيت الزيتون غنى بالفيتامينات A، B-1، B-2، C، D، E و K وكذلك الحديد، ويحتوى أيضاً على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعالج تصلب الشرايين وتوقف نمو الجذور الحرة التى تتسبب فى نمو الخلايا السرطانية.

كما يطلق على زيت الزيتون "زيت الجمال"، حيث إنه يوفر للجلد الحماية من الشيخوخة، فضلاً عن زيادة مرونة أنسجة الجلد، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365