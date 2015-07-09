زيت الزيتون يحميك من أمراض القلب وسرطان القولون ويعالج التهاب المفاصل

يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الصحية منذ عدة قرون، وحتى الآن، وقد أكدت الدراسات العلمية الحالية الخصائص الطبية لزيت الزيتون التى نعرفها منذ العصور القديمة، ومن أبرز فوائده الوقاية من أمراض القلب خصوصا علاج الكوليسترول.

وأكد الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، أن زيت الزيتون يعزز إفراز الهرمونات فى البنكرياس والمثانة، ومنع حدوث تقلصات فى المثانة.

وهناك فائدة أخرى لإضافة زيت الزيتون ضمن النظام الغذائى، وهى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أنه يعالج التهاب المفاصل الروماتيزمى مع خفض ضغط الدم المرتفع.

وأوضح الخبراء أن زيت الزيتون غنى بالفيتامينات A، B-1، B-2، C، D، E و K وكذلك الحديد، ويحتوى أيضاً على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعالج تصلب الشرايين وتوقف نمو الجذور الحرة التى تتسبب فى نمو الخلايا السرطانية.

كما يطلق على زيت الزيتون "زيت الجمال"، حيث إنه يوفر للجلد الحماية من الشيخوخة، فضلاً عن زيادة مرونة أنسجة الجلد، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.