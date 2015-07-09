مصرع شخصين وإصابة ثالث فى تصادم 3 سيارات بطريق صلاح سالم

شهد طريق صلاح سالم، أمام مسجد الرحمن الرحيم، زحامًا مروريًا إثر اصطدام 3 سيارات ملاكى، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

تلقت غرفة المرور بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث تصادم على طريق صلاح سالم، ووجود حالتى وفاة وإصابة شخص ثالث، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تسيير الحركة المرورية، وتم نقل المتوفيين والمصاب إلى أقرب مستشفى.

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