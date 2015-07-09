وزيرة التضامن الاجتماعى: الصناعات التراثية المصرية قادمة وباقية

وقعت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على لوحة الشرف بمعرض المنتجات اليدوية الدائم بفرع عمر أفندى بالمهندسين، عقب افتتاح رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الفرع مساء أمس الأربعاء، وكتبت: "فخورة.. متفائلة.. سعيدة بالجهد والذوق والإتقان.. صناعات يدوية متقنة راقية.. الصناعات التراثية المصرية قادمة وباقية ومتألقة بفضل جهودكم.. شكرًا مركز تحديث الصناعات".

كما وقع منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، على لوحة الشرف، وكتب: "شكرًا على المجهود الرائع.. أتمنى لكم التوفيق والنجاح السليم والدائم"، كما التقط الوزيران صورًا تذكارية مع الشباب المشرف على المعرض.

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح مشروع "creative egypt" أول منفذ بيع دائم لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية، يديره مركز تحديث الصناعة، بفرع عمر أفندى فى المهندسين.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، منتجات أكثر من 16 ألف حرفى ومبدع يمثلون أكثر من 25 تجمعًا لأقدم الصناعات الحرفية والتراثية المصرية من مختلف المحافظات، ويضم المعرض منتجات من أثاث وخشب السرسوع والسجاد اليدوى والمنسوجات والزجاج والجلود والخزف والفخار والنحت والمشغولات المعدنية والحلى والخيامية والكليم والشموع والباستر ومنسوجات أخميم والعقادة ومنتجات التجميل الطبيعية والأحجار والرخام.