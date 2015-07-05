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تفاصيل إصابة 10 فى مشاجرة بين عائلتين على ملكية "مضيفة" بالأقصر

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تفاصيل إصابة 10 فى مشاجرة بين عائلتين على ملكية "مضيفة" بالأقصر تفاصيل إصابة 10 فى مشاجرة بين عائلتين على ملكية "مضيفة" بالأقصر
ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لمشاجرة عائلتين بأرمنت الحيط بسبب خلافات بينهما على ملكية "مضيفة"، وأسفرت عن إصابة 10 من طرفيها فيما انتقل رجال الأمن للسيطرة على الوضع.

تلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مأمور مركز أرمنت باندلاع مشاجرة بالعصى والشوم بين عائلتين فى قرية حاجر أبودغار بقرية أرمنت الحيط، ما أسفر عن إصابة 10 من الطرفين، لخلافات بينهم حول ملكية "مضيفة".

بانتقال قوة تبين لها أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من: "كامل.ف.م" 70 سنة عامل، وأبناؤه "رؤوف.ك.ف" 32 سنة عامل، و"بفطر.ك.ف" 22 سنة عامل، و"مجدى.س.ك" 25 سنة دبلوم صنايع، "و"أبانوب.س.ك" 22 سنة طالب "من الطرف الأول"، ومن الطرف الثانى أصيب كل من: "سمارة.ف.م" 55 سنة ربة منزل، و"فهمى.ز.ف" 45 سنة سائق، و"زكريا.ظ.ص" 45 سنة، و"مينا.ز.ف" 29 سنة سائق، و"جوزيف.ظ.ك" 15 سنة طالب، فتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر رقم 5668 جنح مركز شرطة أرمنت لسنة 2015 وتولت النيابة التحقيق.

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