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أصدقاء شهيد بالإسكندرية: آخر ما نشره طريقة الدعاء خلف الإمام فى الصلاة

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أكد زملاء الشهيد الملازم أول محمد أحمد عبده انه كان يتمتع بخفة دم كبيرة و اخرما نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك كان صورة تحمل طريقة الدعاء خلف الإمام بصلاة التراويح، وأخرى تبين السخرية من بكار الذى يلتحق بالجيش دون الالتزام بقواعده وآخر ما كتبه كانت عبارة "اشعر بالضغط".

وكانت تعليقات أصدقائه الدعوات بالتوفيق وعون الله وكان آخرها "الله يرحمك يابطل"، وعلق آخر: "عشت بطل ومت بطل يا أحمد".
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

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