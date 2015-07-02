إجراءات أمنية قبيل تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة فى الإسكندرية

قامت قوات أمن الإسكندرية بوضع تشكيل أمنى قبيل جنازة الشهيد الملازم أول محمد أحمد عبده، والذى استشهد أمس فى الهجمات الارهابية بشمال سيناء.

ومن المتوقع مشاركة اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة صلاة الجنازة المفترض إقامتها بعد صلا ة عصر اليوم.

من جانبها نصبت أسرة الشهيد محمد بنصب سرادق العزاء أمام منزله بمنطقة جناكليس بشرق المدينة، انتظارا لوصول الجثمان وتقديم واجب العزاء.

وخيم الحزن على أقارب الشهيد وجيرانه ، مرددين كلمات "حسبى الله ونعم الوكيل".