بالصور..قرية"طنط الجزيرة"بالقليوبية تستعد لاستقبال جثمان ابنها شهيد سيناء

اتشحت قرية طنط الجزيرة بالقليوبية بالسواد، وعم الحزن على أهالى القرية، وبدأت عائلة أبو حلاة وعائلات القرية وأبناؤها فى الاستعداد لاستقبال جثمان الشهيد الملازم محمد عادل عبدالعظيم 22 عاما ابن عائلة أبو حلاوة، والتى تعد واحدة من أكبر عائلات القرية.

وخرج أهالى القرية إلى الشوارع واتشحت النساء بالسواد حزنا على فراق الشهيد، وقرر الأهالى الجلوس على طرقات ومشارف القرية انتظارًا لوصول جثمان الشهيد والذى استشهد فى الاشتباكات مع الجماعات التكفيرية فى سيناء.

وقال إبراهيم محمد إبراهيم أبو عمر – خال الشهيد إنه أصغر أشقائه وله شقيق أكبر يدعى عبد العظيم وهو حاصل على بكالوريوس التجارة وشقيقتين أخريين تدعيان ندى ومريم ووالده يعمل مهندسا زراعيا بالجمعية الزراعية بالقرية، ووالدته ربة منزل وإنه تخرج من الكلية العام الماضى وكانت فرحة والده كبيرة به حيث قام بعمل إفطار جماعى بالقرية دعا إليه كل عائلاتها بمناسبة تخرجه وفرحته به،

>مضيفا أن علاقاته طيبة بكل أبناء قريته وكان شابا حسن الخلق وله خال يعمل مدرسا بالمعهد الأزهرى،

>أما جاره أحمد نبيه موسى فأشار إلى أنه كان شابا محترما وكان مثالا للانضباط والالتزام وكان محبوبا من كل أبناء القرية وكانت تربطه بهم علاقات حسنة.



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