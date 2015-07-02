بالصور.. مدير أمن سوهاج والحكمدار يشاركان فى عزاء الشهيد هشام بركات

قال اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إن الإرهاب الخسيس يطل على مصر من حين لآخر فى محاولات يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن، وأن تلك العمليات الإرهابية الغادرة التى تستهدف أمن الوطن وسلامته لن تنال من عزيمة المصريين فى التصدى للإرهاب .

وطالب مدير أمن سوهاج شعب مصر بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة فى التصدى للإرهابيين والمتطرفين، كما تقدم بخالص تعازيه إلى أسر الشهداء الأبرار والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وكل الشعب المصرى متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين مؤكدا أن هذا العمل الإرهابى الذى استشهد فيه خيرة أبناء وجنود مصر لن يهدم مصر ولن يكسر إيماننا بوطننا وتاريخه المجيد ولن يثنى شعبها عن التطلع لغد أفضل ووطن امن مستقر.

جاء ذلك على هامش سرادق العزاء الذى أقامته المحافظة لتلقى واجب العزاء فى الشهيد المستشار هشام بركات نائب عام مصر وأوضح مدير أمن سوهاج أن مصابنا فى وفاة النائب العام كبير لكن العزاء الوحيد أنه شهيد عند الله عز وجل وأنه لقى ربه وهو صائم ذاهبا إلى عمله وأتمنى أن يلهم المولى عز وجل أهله الصبر والسلوان.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج والذى ترأس وفدا من مجلس جامعة سوهاج لتقديم واجب العزاء فى الشهيد النائب العام أن من يفعلون هذه الجرائم الإرهابية ليس لديهم أى وطنية أو دين وإنها لا تزيد الشعب إلا إصرارا على التوحد والوقوف صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية لتأييده فى التصدى للإرهاب وأننا كمجلس جامعة سوهاج ننعى بكل الحزن والأسى شهداء الوطن الذين سقطوا على يد العصابات الإرهابية التى تخوض حربا إجرامية من أجل ترويع أبناء الشعب المصرى.

تلقى العزاء الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم بحضور اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية والمستشار عبد المنعم عبدالستار رئيس محكمة سوهاج والمستشار هانى الجوهرى محامٍ عام شمال، والمستشار محمد رمضان، محام عام جنوب والمستشار جمال عيد رئيس نادى القضاة بسوهاج ووفد من الإعلاميين والأزهر والكنيسة والأوقاف ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والمصالح الحكومية والقيادات التنفيدية والشعبية .



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