ترقية 13 عضو هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من الدكتورة نشوى محمد نور الدين بكلية الطب، والدكتور عمرو حسن تمام بكلية التربية الرياضية، والدكتور رأفت عبد الرازق أبو العينين بكلية الآداب واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكتور محمد أحمد الشرقاوى، والدكتور أحمد عبد الفتاح أبو العزم بكلية الآداب، والدكتور عمرو عبد الأحد دنيا، والدكتور أيمن محمد السقا بكلية الطب، والدكتورة إيمان محمد الحسينى بكلية العلوم، والدكتور عبد القادر سعد بخاطره، والدكتور مدحت أبو اليزيد الكيلاوى بكلية الهندسة، والدكتورة حسناء عبد العاطى الطباخ بكلية التربية النوعية، والدكتورة حنان أبو المجد طمان بكلية التربية، والدكتور طارق رضوان محمد بكلية التجارة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس للدكتور ياسر مصطفى حافظ، والدكتورة شيرين بركات البهوتي، والدكتور أيمن شحاته أبو العزم، والدكتورة منى أحمد قطيط، والدكتور حازم أحمد البديوى، والدكتور ريمون سمير اسطفانوس بكلية الطب، والدكتور وجدى محمد عبد النبى بكلية التجارة، والدكتورة نيفين محمد أبو طه بكلية طب الأسنان، والدكتور عبد الله محمد الهرميل بكلية الزراعة، إلى جانب الموافقة على منح 29 درجة دكتوراه، و43 درجة ماجستير.