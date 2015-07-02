إضراب عدد من العاملين بمستشفى المنيا الجامعى احتجاجا على وفاة زميلهم

أضرب عدد من العاملين بالمستشفى الجامعى بالمنيا، اليوم الخميس، احتجاجا على وفاة زميلهم، إثر مشادة كلامية وقعت بينه وطبيبين وتطورت لمشاجرة بسبب أولوية الدخول من أحد الأبواب.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوفاة "نادى عبد الخالق عرفان"، 50 سنة، أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى الجامعى، خلال مشادة كلامية وقعت بينه والطبيبين "محمد-ا"، و"محمد-ج"، وتطورت إلى مشاجرة بسبب أولوية الدخول من أحد الأبواب، وأثناء ذلك سقط الموظف على الأرض وفارق الحياة، وعلى إثر ذلك تجمع العشرات من العاملين بالمستشفى للتعبير عن غضبهم من وفاة زميلهم.

ورجحت التحريات تعرض الموظف لسكتة قلبية خلال مشادة كلامية وقعت بينه والطبيبين، وكلف الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، الشئون القانونية بالتحقيق فى ظروف وملابسات الواقعة ومحاسبة المخطئ، وتقرر وقف الطبيبين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معهما والتى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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