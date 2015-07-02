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محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لحصر أملاك الدولة

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وقع حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للمساحة بالقاهرة وإدارة الأملاك بديوان عام محافظة الدقهلية، بحضور اللواء أحمد الإدكاوى- وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مدحت محمد كمال- رئيس الهيئة العامة للمساحة والدكتور إبراهيم السعيد إبراهيم منسق المشروع والمهندس عبد العزيز شمس- مدير مديرية المساحة بالدقهلية ومدير إدارة الأملاك بالديوان العام للمحافظة.

ويهدف البروتوكول لحصر جميع أملاك الدولة العامة والخاصة داخل نطاق محافظة الدقهلية، للحفاظ على أملاك الدولة من التعديات واستغلالها الاستغلال الأمثل فى الاستثمار، عن طريق إنشاء قاعدة بيانات فى هيئة المساحة تقوم بتوفير جميع بيانات الأملاك التابعة للدولة وسيتم العمل بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة انتهاء مديرية المساحة من هذا العمل، وفق برنامج زمنى أقصاه ستة أشهر ينتهى فى 31|12|2105، للعمل على الاستغلال الأمثل لأراضى الدولة فى مشروعات النفع العام لينتفع بها المواطنون فى نطاق المحافظة.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية من قبل السكرتير العام وعرض تقرير شهرى بما يتم من نتائج البرنامج، ومبررات التأخير أن وجدت للعمل على إزالة المعوقات فى أسرع وقت ليتم الاستفادة القصوى من هذا البرنامج.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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