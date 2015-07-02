الأورمان تخصص 76 مليون جنيه لتطوير 25 قرية

أنهت جمعية الأورمان الخيرية المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة 25 قرية من القرى الأكثر احتياجاً فى مختلف أنحاء الجمهورية خلال 6 شهور، كما تم الاتفاق عليه فى جدول زمنى جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته جمعية الأورمان الخيرية اليوم.

وشمل التطوير قرى أولاد يحيى بحرى فى سوهاج، وقرى بنى صامت والشيخ فضل بمحافظة المنيا، وقرية عزبة مرسال وأولاد حفنى بالأقصر، وبمحافظة بنى سويف قرى مثلجهان وعبد اللطيف يوسف وبنى خليفة وعزبة دير العذرا والتايهة وكوم الرمل والصعيدة ونجع حمد والشركة والمطاريد، وبمحافظة الفيوم تم افتتاح قرى السريرة وقصر الباسل وشقلوف والحمضاية والوابور وعمار الجرمى والدكارى والتلاوى وأحمد أغا وعبد العظيم المنياوى.

وصرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن أعمال تطوير المنازل شملت بناء أسقف وتوصيل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تسليم رؤوس ماشية للأرامل، وتسليم أكشاك وقروض وأجهزة تعويضية وتنظيم معارض ملابس مجانية بإجمالى 76.5 مليون جنيه.

أضاف اللواء ممدوح شعبان أن جمعية الأورمان كمنظمة أهلية تسهم فى تنمية المجتمع بالتعاون مع الحكومة من خلال بناء البنية التحتية للقرى الأولى بالرعاية، بالمحافظات الأكثر احتياجًا، و ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن الجمعية مستمرة فى تنمية المجتمع ومساعدة الفقراء، بالتنسيق مع المبادرات الوطنية لزرع الأمل فى نفوس الشباب ودفعهم للمشاركة الإيجابية فى حل مشكلات مجتمعهم.



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منزل بعد تطويره فى إطار مبادرة الأورمان والرئاسة



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المبادرة تستهدف تطوير 25 قرية من القرى الأكثر احتياجاً



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منازل بعد تطويرها فى إطار مبادرة الأورمان والرئاسة



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غرفة بعد تطويرها فى إطار مبادرة جمعية الأورمان ورئاسة الجمهورية



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تعاون بين رئاسة الجمهورية والأورمان واسمعونا لتطوير قرى مصر الأكثر احتياجاً



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غرفة بعد تطويرها فى إطار مبادرة جمعية الأورمان ورئاسة الجمهورية

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