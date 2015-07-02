الشرقية تستعد لتشييع جثامين 5 جنود شهداء أحداث سيناء

تستعد محافظة الشرقية، لتشييع جثامين 5 من جنودها البواسل، الذين استشهدوا خلال تصديهم مع عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة للهجمات الإرهابية، التى شنتها عناصر تكفيرية على عدد من الأكمنة والتمركزات بمحافظة شمال سيناء، أمس الأربعاء.

فيما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن 5 جنود من أبناء المحافظة استشهدوا فى أحداث سيناء 2 من مدينة الزقازيق، ومجند من مدينة أبو حماد، والرابع من مدينة القرين، والخامس من مدينة الإبراهيمية.

وكانت القوات المسلحة، قد تمكنت من تصفية عدد كبير من العناصر الإرهابية، خلال مداهمات للأوكار والبؤر الإرهابية بشمال سيناء، وقد قامت عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء بمعاونة القوات الجوية بمطاردتهم وتدمير مناطق تجمعاتهم.

وأسفرت هذه العمليات الإجرامية عن استشهاد (17) من أبطال القوات المسلحة منهم (4) ضابط وإصابة (13) آخرين منهم ضابط أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى.

وفى سياق متصل، تشهد محافظة الشرقية حالة من الاستنفار الأمنى، فيما تم إعلان الطوارئ بمستشفيات المحافظة.