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محمد فريد خميس يتبرع لإنشاء 3 وحدات صحية بقرى كفر الشيخ

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محمد فريد خميس يتبرع لإنشاء 3 وحدات صحية بقرى كفر الشيخ محمد فريد خميس يتبرع لإنشاء 3 وحدات صحية بقرى كفر الشيخ
أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أن هناك استجابات سريعة للحملة التى أطلقها لجمع تبرعات لصالح المستشفى العام، بالإضافة للوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا أن أول من استجاب للحملة رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذى أعلن تبرعه لإنشاء 3 وحدات صحية فى 3 قرى تختارها المحافظة، إضافة إلى إنشاء مدرسة لتعليم صناعة الغزل والنسيج.

من جانبه، أشاد فريد خميس، ابن محافظة كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية من رجال الأعمال التى تهدف للنهوض بالمحافظة، وتطوير قدرات أبنائها، دون أن يكون هناك مصالح خاصة، وإيمانًا منهم بواجبهم اتجاه مجتمعهم.

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