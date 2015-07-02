بالصور.. عزاء نادى قضاة الإسماعيلية للمستشار هشام بركات

أقام نادى قضاة الإسماعيلية برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين النادى، سرادق لتلقى العزاء فى استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام مساء، بمقر النادى بحى الشيخ زايد.

وتقدم المعزون اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية واللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائى والقيادات الأمنية والسياسية بالمحافظة.

وقال محافظ الإسماعيلية "مصر ستظل دائما صامدة قوية فى مواجهة كافة التحديات ولن تركع أبدا ولن يستطيع أحدا أيا كان أن ينال من أمن مصر واستقرارها"، مضيفا "القوات المسلحة والشرطة ستظل فى ملاحقة بؤر الإرهاب حتى القضاء عليها تماما، ودم الشهداء الأبرياء لن يضيع".

وقال رئيس نادى القضاة المستشار عبد العزيز شاهين إن المستشار هشام بركات كانت له مكانة خاصة فى قلوب رؤساء النيابات والمستشارين لعلاقته الطيبة بأسرة القضاء.

وأضاف شاهين لـ"اليوم السابع" "الإسماعيلية كانت لها وضع خاص لدى النائب العام الراحل لأنه ترأس المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف لفترة وعاش بها.

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