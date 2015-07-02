أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. عزاء نادى قضاة الإسماعيلية للمستشار هشام بركات

Google+ Print
أقام نادى قضاة الإسماعيلية برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين النادى، سرادق لتلقى العزاء فى استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام مساء، بمقر النادى بحى الشيخ زايد.

وتقدم المعزون اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية واللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائى والقيادات الأمنية والسياسية بالمحافظة.

وقال محافظ الإسماعيلية " ستظل دائما صامدة قوية فى مواجهة كافة التحديات ولن تركع أبدا ولن يستطيع أحدا أيا كان أن ينال من أمن مصر واستقرارها"، مضيفا "القوات المسلحة والشرطة ستظل فى ملاحقة بؤر الإرهاب حتى القضاء عليها تماما، ودم الشهداء الأبرياء لن يضيع".

وقال رئيس نادى القضاة المستشار عبد العزيز شاهين إن المستشار هشام بركات كانت له مكانة خاصة فى قلوب رؤساء النيابات والمستشارين لعلاقته الطيبة بأسرة القضاء.

وأضاف شاهين لـ"اليوم السابع" "الإسماعيلية كانت لها وضع خاص لدى النائب العام الراحل لأنه ترأس المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف لفترة وعاش بها.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»