بالصور.. محافظ الإسكندرية يقدم العزاء فى النائب العام بنادى القضاة

تقدم هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بواجب العزاء، فى الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، فى سرادق العزاء الذى أقامه نادى قضاة الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن مصر باقية وستنتصر رغم أنف الإرهاب، وأن مصر لن تنظر إلى الوراء.

وكان عدد من الشخصيات السياسية والعامة قد تقدمت بواجب العزاء، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة الأرثوذكسية، ومدير أمن الإسكندرية.



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سرادق عزاء النائب العام بنادى قضاة الاسكندرية



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محافظ الاسكندرية يتقدم بواجب العزاء



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المسيرى بجوار المستشار عزت عجوة



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محافظ الاسكندرية يغادر سرادق العزاء



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نادى القضاة يعلق لافتات عزاء للنائب العام