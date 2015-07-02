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بالصور.. محافظ الإسكندرية يقدم العزاء فى النائب العام بنادى القضاة

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تقدم هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بواجب العزاء، فى الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، فى سرادق العزاء الذى أقامه نادى قضاة الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن باقية وستنتصر رغم أنف الإرهاب، وأن مصر لن تنظر إلى الوراء.

وكان عدد من الشخصيات السياسية والعامة قد تقدمت بواجب العزاء، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة الأرثوذكسية، ومدير أمن الإسكندرية.

سرادق عزاء النائب العام بنادى قضاة الاسكندرية -اليوم السابع -7 -2015
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سرادق عزاء النائب العام بنادى قضاة الاسكندرية

محافظ الاسكندرية يتقدم بواجب العزاء -اليوم السابع -7 -2015
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محافظ الاسكندرية يتقدم بواجب العزاء

المسيرى بجوار المستشار عزت عجوة -اليوم السابع -7 -2015
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المسيرى بجوار المستشار عزت عجوة

محافظ الاسكندرية يغادر سرادق العزاء -اليوم السابع -7 -2015
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محافظ الاسكندرية يغادر سرادق العزاء

نادى القضاة يعلق لافتات عزاء للنائب العام -اليوم السابع -7 -2015
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نادى القضاة يعلق لافتات عزاء للنائب العام


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مصر 365

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